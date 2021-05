Armengol gestattet Bars und Restaurants längere Öffnungszeiten

Die Restaurants und Bars auf Mallorca dürfen ab der kommenden Woche länger als bislang zugänglich für Gäste sein. Die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora meldete am Freitag unter Berufung auf offizielle Kreise, dass die Betriebe von Sonntag bis Donnerstag durchgehend bis 22:30 Uhr öffnen dürfen.

Diese Maßnahme werde für die kommenden sieben Tage gelten, danach sollen die Bars an jedem Tag durchgehend bis zu später Stunde öffnen dürfen. Nach zwei Wochen sollen dann auch die Innenräume wieder zugänglich gemacht werden dürfen, allerdings nur mit einer Auslastung von höchstens 50 Prozent.

Momentan müssen Restaurants und Bars um 17 Uhr schließen. Bis zum vergangenen Donnerstag durften sie zusätzlich von Montag bis Donnerstag von 20 bis 22.30 Uhr öffnen. Am Sonntag war um 17 Uhr Schluss. Am Freitag und am Samstag müssen die Betriebe weiter um 17 Uhr zumachen.

Erwartet werden auch weitere Lockerungen. In dieser Hinsicht geht es laut Ultima Hora um Aktivitäten im Freien.

Die Regionalregierung fährt eine Strategie langsamer Lockerungen, um möglichst die Hochsaison zu retten. Es geht darum, Mallorca als Urlaubsziel attraktiv zu halten. (it)

(aktualisiert um 10:18 Uhr)