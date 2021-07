So finden Sie im Web heraus, ob Ihr Strand auf Mallorca zu voll ist

Wer wissen will, wie voll in Strand gerade auf Mallorca ist, kann dies auf einer Website in Erfahrung bringen. Es genügt, auf die Seite Playas de Baleares zu klicken, und schon wird einem selbst für kleinste Strände auch auf Deutsch mitgeteilt, ob zu viele Menschen dort sind oder ob noch genügend Platz da ist.

Die Seite war vom Rettungsdienst der Inseln bereits im Sommer des vergangenen Jahres auf die Beine gestellt worden und soll eine Hilfe sein, die Abstandsregeln zu gewährleisten. Die Informationen werden in Echtzeit geliefert.

Es gibt vier Auslastung-Niveaus: Ist ein Strand zu weniger als 30 Prozent ausgelastet, wird die Farbe Grün angezeigt. Bei 30 bis 60 Prozent blinkt die Farbe Gelb auf, bei 60 bis 90 Prozent Orange und bei mehr als 90 Prozent Rot. im letztgenannten Fall greifen die Behörden ein und werden den Strand schließen.

Die User können auch erfahren, wann die Einrichtungen des Strandes zuletzt gegen Corona desinfiziert wurden, wie warm das Meerwasser ist und ob es Quallen gibt.