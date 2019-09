Das ist der beste Hamburger Mallorcas

Bereits im zweiten Jahr in Folge haben die Hamburger des Lokals Raimundo in Palma einen Preis geholt. Auf dem Gastro-Event "Battle of the Burger", das am Wochenende im Son Fusteret stattfand, wurde der Burger La Canadiense (die Kanadierin) als bester Fleischklops im Brötchen der Insel prämiert. 18 Restaurants nahmen teil.

Der Hamburger besteht aus Butterbrioche mit karamellisierten Erdnüssen, 100 Gramm galicischem Kalbfleisch, Erdnussbutter, geschmolzenem Cheddarkäse, geräuchertem Speck, Feldsalat, Granny-Smith-Apfel, würziger Himbeersauce und Ahornsirup in einer Art Pipette, die der Essende selbst drückt, damit sich der Sirup im Fleisch verteilt.

Auf den Wettbewerb hatte sich das Team von Alejandro Javaloyas sechs Monate lang vorbereitet, um die kühne Burger-Kombination zu entwickeln. Im Raimundo heißen die Speisen nach Städte und werden mit den jeweiligen typischen Zutaten verfeinert. Laut Alejandro Javaloyas sind hochwertige Zutaten das Rezept seines Erfolgs. Im Vorjahr gewann "La Francesa" (Die Französin), ein Burger mit Roquefort, Champignons und dunkler Schokolade. (cls)