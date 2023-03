Wie in den Jahren vor der Pandemie zeigt die Grupo Serra, das führende Medienunternehmen auf Mallorca und den Schwesterinseln, auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) Flagge. Und zwar ganz klassisch mit seinen Druckerzeugnissen, der spanischen Tageszeitung Ultima Hora und der deutschsprachigen Wochenzeitung Mallorca Magazin. Gedruckt wurde Ultima Hora in der Nacht zum Dienstag in einer Druckerei im Großraum Berlin, sodass die Exemplare bereits am frühen Morgen in den Hotels auslagen, in denen die balearischen Regierungsvertreter sowie die angereisten Unternehmer der Inseln untergebracht sind.

Es handelte sich dabei um das Hotel Meliá Berlin sowie um das Innside Berlin Mitte, das ebenfalls zur Kette der Meliá Hotels International gehört. Auch das Riu Plaza Berlin befindet sich auf der Liste. Geschäftsleute und Fachleute des balearischen Tourismussektors werden also am Dienstag und Mittwoch sämtliche von der Mediengruppe veröffentlichten Nachrichten lesen können. Die Initiative der Verlagsgruppe Serra, ihr mediales Flaggschiff in Berlin erscheinen zu lassen, jährt sich bei dieser ITB zum 13. Mal.

Inselratspräsidentin Catalina Cladera und Tourismusdezernent Andreu Serra haben auf der ITB ebenfalls einen Blick in die spanische Tageszeitung Ultima Hora geworfen. Foto: Jesús Castro

Ebenfalls in Berlin gedruckt wurde die 48-seitige ITB-Beilage des Mallorca Magazins, die am Messestand der Balearen ausgelegt und verteilt wurde. Diese Beilage ist darüber hinaus in die Wochenausgabe des Mallorca Magazins integriert, das an diesem Donnerstag, 9. März, erscheinen wird, gedruckt auf der Insel und – wie seit vielen Jahren – in Berlin selbst. Dadurch wird MM auch am Abschlusstag der ITB am Balearen-Stand vorliegen.

Yannik Erhart, CEO der Schweizer Gruppe Universal Beach Hotels, liest in der MM-Beilage "Wo die Schweiz aufs Meer blickt". Foto: Jesús Castro

Die Besucher der ITB können die Zeitung(en) in dem für Treffen zwischen Hoteliers und Reiseveranstaltern reservierten Bereich am Stand der Balearen auf der Messe sowie bei den Repräsentanten der anderen balearischen Institutionen und Gemeinden einsehen. Davon wurde gleich zum Messeauftakt auch ausgiebig Gebrauch gemacht. Yannik Erhart etwa, CEO der Schweizer Gruppe Universal Beach Hotels, die 17 Häuser auf Mallorca besitzt, warf ebenso einen Blick in die MM-Beilage wie der Tourismusdezernent des Inselrates von Mallorca, Andreu Serra.