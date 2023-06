Es ist geschehen, womit nicht unbedingt gerechnet wurde: Am vergangenen Sonntag wählten die Balearen-Bürger die sozialistische Regierungschefin Francina Armengol ab. Noch erinnert man sich, wie sie sich vor wenigen Wochen felsenfest überzeugt gegeben hatte, den Sieg quasi schon in der Tasche zu haben.

Doch Pustekuchen! Die traurigen Blicke der tief gefallenen Ex-Inselchefin sprechen Bände. Dafür strahlte die siegreiche Gegenkandidatin Marga Prohens von der konservativen Volkspartei PP bis über beide Ohren. Die große Frage ist jetzt: Wird die wahrscheinliche neue Regierungschefin alles an durchaus Sinnvollem, was die Vorgängerregierung umgesetzt hatte, wieder wegfegen? Das Thema Nachhaltigkeit, das diese forcierte, ist ja ein parteiübergreifendes. Wird der unter Armengol optimierte öffentliche Nahverkehr wieder vernachlässigt? Wird die Nutzung von erneuerbaren Energien wieder geschwächt? Werden Radwege wieder zurückgebaut? Werden die Sieger – um einen anderen Themenbereich zu nennen – das Ferienvermietungsverbot von Immobilien in Palma wieder abschaffen?

Immerhin, die Ökosteuer will man, wie die Volkspartei bereits äußerte, nicht antasten. Was auch nicht überrascht. Denn wer will schon auf sprudelnde Einnahmen aus der Tourismusbranche verzichten! Aber: Vieles deutet darauf hin, dass die alte spanische Polit-Tradition, alles, was die Vorgänger machten, wieder über den Haufen zu werfen, weiterbestehen könnte. Angekündigt wurde bereits, die 80-km/h-Begrenzung auf Palmas Ringautobahn und die spezielle Busspur auf der Flughafenautobahn wieder abzuschaffen. Dass es noch dicker kommen könnte, ist möglich, denn die Volkspartei ist auf die rechtspopulistische Vox-Gruppierung angewiesen. Und in Spanien bleibt man halt im eigenen Lager. Zusammen mit den künftig oppositionellen Sozialisten abzustimmen, gilt als eher unwahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht ist Marga Prohens ja doch ein modernerer, also nicht so ideologischer Politikertypus. Eine gewisse Kontinuität bei Kardinalthemen wäre für die Balearen ein Fortschritt.