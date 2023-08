Beißende Fische, ein steigender Wasserspiegel (S. 6), hier und da Plastikmüll und Temperaturen jenseits der 30 Grad: Wer derzeit auf der Insel im Meer planscht, wird schnell feststellen, dass sich da etwas verändert – und das nicht unbedingt zum Guten – denn erfrischend ist das Bad im Mittelmeer im Sommer schon lange nicht mehr.

Die globale Erderwärmung hinterlässt auch im Meer vor Mallorca deutliche Spuren. Und Wissenschaftler bestätigen, dass die Wasserqualität sinkt.Im Jahr 2013 waren 93 Prozent der Wasserqualitätstests, die von der Abteilung für Umweltgesundheit an den Stränden des Archipels durchgeführt wurden, ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr sank der Prozentsatz auf nur noch 70 Prozent.

Für Mallorca und seine Nachbarinseln muss all das ein Warnschuss sein. Denn: Das Meer ist mit der größte Schatz, den diese Inseln hüten (S. 16-18). Das nicht mehr ganz so kühle Nass, das nicht selten türkisfarben schimmert und die beliebten Playas sanft umspült, ist einer der Hauptgründe, weshalb sich Menschen für die Insel(n) als Urlaubsort entscheiden. Und: das Meer umgibt Mallorca von allen Seiten, ist also nicht nur selbst ein wichtiges Ökosystem, sondern beeinflusst auch das Klima auf der Insel. Es zu schützen und zu pflegen, muss eine der Hauptaufgaben der Politik in den kommenden Jahren sein – Rückschritte in der Umweltschutzpolitik sind nicht hinnehmbar, auch wenn diese bei den Ultrarechten, die die neue Balearen-Regierung tolerieren, gerade „en vogue” sind.

Alle sind jetzt dazu aufgerufen, das ökologische Gleichgewicht im Meer zu schützen. Eine zentrale Rolle spielen hierbei die Seegraswiesen. Diese stehen zwar seit einiger Zeit unter Artenschutz, dieser aber wird noch immer zu selten durchgesetzt. Zwar dürfen Yachtbesitzer in einigen Gegenden nur noch an speziellen Bojen festmachen und nicht mehr ankern, aber es fehlt an Kontrollen.

Wenn es nicht gelingt, das Meer vor Mallorca effektiv zu schützen, setzt die Insel auf lange Sicht sein wertvollstes Gut aufs Spiel: das kristallklare Wasser an den Stränden und in den Buchten.