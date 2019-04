Melanie Müller lockt mit Freibier an die Playa

Melanie Müller, RTL-Dschungelkönigin des Jahres 2014, wird in diesen Tagen mal wieder auf Mallorca von der TV-Kamera begleitet und spendiert Freibier. In den sozialen Netzwerken hat die Blondine berichtet, dass sie gerade "auf der schönsten Insel" für "Sommertrends 2019" dreht. Ausstrahlung soll am 23. Juni um 20.15 Uhr bei Kabel 1 sein.

Sicherlich wird die Kamera auch am Freitag, 26. April, nicht fehlen. Denn dann begeht "Melli" feierlich die Saison-Eröffnung ihres Imbisses "Grillmüller" (Playa de Palma, an der weißen Strandkirche, beim Riu-Centre). Das Motto lautet kurz und knapp "Ab ins 3. Jahr".

Von 17 bis 18 Uhr soll es Freibier und Sangría geben. Danach will Melanie mit ihren Fans und Freunden in den Bierkönig weiterziehen. Denn dort beginnt um 19 Uhr das offizielle Saison-Opening, das auch noch am Samstag und Sonntag Partyfreunde anlocken wird.