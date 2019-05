Sänger Wendler vor Palmas Kathedrale bestohlen

Der erst seit wenigen Tagen an der Playa de Palma wirkende deutsche Mallorca-Sänger ist offenbar Opfer eines Diebstahls-Deliktes geworden. Wie "Bild Mallorca" am Freitag meldete, wurde dem 46-Jährigen direkt neben der Kathedrale von Palma dessen Brieftasche mitsamt dem Personalausweis, zwei Kreditkarten und 350 Euro in bar geklaut.

Wendler ist ein guter alter Bekannter am Ballermann. Seine Spielwiese ist der Mega-Park, wo er in den warmen Monaten Hunderte mit seinen Sangesbeiträgen erheitert. Erfolgreiche Titel sind unter anderem "Sie liebt den DJ", "Nina" und "I don't know".