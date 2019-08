Deià-Chiringuito mutiert immer mehr zum Promi-Hotspot

Der Chiringuito Ca's Patró March an der Cala Deià im Nordwesten von Mallorca wird mehr und mehr zum Prominenten-Treffpunkt. Sei es früher familiär hier zugegangen, so würden jetzt zunehmend bekannte Personen die Fischgeräte verspeisen, so Betreiber Joan Rullan Mas zur MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die US-Sängerin Beyoncé sei hier ebenso aufgetaucht wie Bob Geldof, Liv Tyler und der Schauspieler Pierce Brosnan, der hier dem Jack-Daniels-Whisky mit besonderer Hingabe zugespcoehen haben soll. Und König Felipe VI. habe sich einmal inkognito in der Dunkelheit hierhin getraut, so der Betreiber weiter. Auch neureiche Dekadenz werde hier mitunter ausgelebt, so Rullan Mas. Ein ukrainischer Millionär habe hier einmal Geld in Hülle und Fülle verprasst.

In den kleinen Lokal neben dem Felsenstrand kann um 13 und um 15 Uhr gegessen werden. Eine anmeldung ist unerlässlich. Bezahlt werden kann hier nur bar, weil oft hier oft kein Empfang für die Kartenlesegeräte besteht.