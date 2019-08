Die meisten Singles leben in Palmas Zentrum

Die meisten Ein-Personen-Haushalte Palmas gibt es in der Innenstadt. Das hat die Auswertung der Statistikdaten ergeben, die zum 1. Januar 2019 erfasst wurden.

Genau genommen leben die meisten Singles in Son Malferit, wo in sieben von zehn Haushalten nur eine Person wohnt. Wegen der geringen Besiedlung von Son Malferit ist das jedoch nicht besonders aussagekräftig.

In den Vierteln Sant Jaume, Es Jonquet und Sindicat lebt in mehr als sechs von zehn Wohnungen und Häusern nur eine Person, in Sant Nivolau sind es 55,59 und im Bereich Lonja/Borne 55,4 Prozent.

Der Statistik ist zu entnehmen, dass mehr als ein Viertel der Menschen, die alleine leben älter als 64 Jahre ist.

Die Zahl der allein lebenden EU-Ausländer ist in Son Vida (58,9 Prozent aller Single-Haushalte dort), gefolgt von Sant Agustí (48,31 Prozent).