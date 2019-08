Jon Bon Jovi landet in Palma de Mallorca

Der US-Glamour-Rocker Jon Bon Jovi hat am Dienstag in einem Flugzeug Mallorca erreicht und die Nacht zum Mittwoch in einem Hotel in Cala Major verbracht. Am Mittwoch bestieg er die "Norwegian Pearl". Der Musiker betrachtete lächelnd den Pott und ließ sich von Pressevertretern fotografieren.

Bon Jovi ("Bed of Roses") gibt auf dem Oceanliner unter dem Motto "Runaway to Paradise" am Mittwochabend um 19 Uhr ein Konzert und geht dort auch auf Tuchfühlung mit seinen in der Regel solventen Fans.

Die hatten mindestens 2000 Euro pro Person für die Tour bezahlt. Das Schiff sollte noch bis Mittwochabend im Hafen von Palma liegen und dann nach Barcelona fahren.