"Mallorca-Greta" macht in der Inselmitte Furore

Auf Mallorca macht neuerdings eine wie die Schwedin Greta Thunberg ausgesprochen umweltbewusste Jugendliche von sich reden. Joana Mestre aus Sencelles mobilisierte jüngst Anwohner, um die Ränder des Weges Camí d'Inca bei Biniali von Unrat zu säubern. Die Bürger zogen die Aktion am Mittwoch durch.

Die Anwohner räumten Plastikgegenstände, Dosen, Glas, Papier, Pappe in größeren Mengen und sogar einen Fahrradlenker weg.

Mit dem Umweltbewusstsein auf Mallorca war es noch vor wenigen Jahren nicht weit her. Doch immer mehr, vor allem junge Leute engagieren sich, wie das auch in anderen Ländern wie Deutschland geschieht. (it)