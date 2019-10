Rafael Nadal sagte auf Mallorquín: "Ja, ich will!"

Sechs Tage schweren Rock gibt es in der Cala Barca – auch für Residenten der Balearen. Im Hotel Iberostar Club Cala Barca in der Cala Barca Trencada, die zum Gemeindegebiet von Santanyí gehört, beginnen am Montag, 14. Oktober, die Full Metal Holidays. 26 internationale Bands werden an sechs Tagen die Bühne im Club Cala Barca