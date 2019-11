Gagen an der Playa de Palma können richtig hoch sein

Wer als Stimmungs-Sänger an der Playa de Palma auf Mallorca arbeitet, kann durchaus erkleckliche Gagen erwarten, wenn er den Veranstaltungsort voll bekommt. "Der Bekanntheitsgrad entscheidet darüber, wer wie viel Geld am Ballermann einstreicht", sagte Marion Pfaff, Betreiberin von "Krümels Stadl" in Peguera, in einem von deutschsprachigen Medien verbreiteten Interview. Bei bekannten Namen seien seitens der Veranstalter "bis zu 15.000 Euro" an Gage fällig.

Während der fünfmonatigen Saison bieten Veranstaltungsorte wie das "Oberbayern", der "Mega-Park" oder der "Bierkönig" regelmäßig Stars größeren Kalibers wie etwa Jürgen Drews auf.

Die Künstler-Gagen stehen im krassen Gegensatz zu den eher schmalbrüstigen Entgelten, mit denen Discjockeys abgefunden werden und die in der Vergangenheit zu Unmut bei einigen von ihnen geführt hatten. (it)