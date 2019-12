Vierbeiner dürfen Herrchen in der Klinik besuchen

Patienten der Intensivstation des Großklinikums Son Llàtzer dürfen in Zukunft Besuch von ihren Haustieren empfangen. Das meldet die MM-Schwesterzetitung "Ultima Hora" am Samstag. Demnach sollen die Vierbeiner nach vorheriger Untersuchung durch einen Tierarzt und die Erlaubnis der behandelnden Ärzte des Herrchens ihre Besitzer am Klinikbett besuchen können.

Der Besuch eines geliebten Tieres kann nach Untersuchungen von Experten positive Auswirkungen auf einen Patienten, insbesondere auf das Nervensystem und das Angstzentrum haben. So wirke die Nähe eines Hundes beispielsweise oft entspannend. Der Service mit dem Namen "Dogspital", der von der Klinik gemeinsam mit dem balearischen Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz ausgearbeitet wurde, gilt bisher nur für die Intensivstation.

Ein Treffen hat bereits stattgefunden. Da der Patient das Bett verlassen konnte, durfte er sich mit seinem "Bello" im Garten der Klinik treffen. (cze)