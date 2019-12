TV-Tipp: Kochduell  diesmal auf Mallorca

Bei der Koch-Sendung „Stadt, Land, Lecker” tritt ein bekannter TV-Koch gegen einen lokalen Küchenchef zum Duell an. Diesmal stellen sich Nelson Müller, Alexander Herrmann, Christian Lohse und Maria Groß der Herausforderung.

Ohne Rezept versuchen sie, die regionalen Spezialitäten nicht nur genauso gut, sondern besser und auf ihre Weise interpretiert nachzukochen. Gekocht wird vor Ort. Diesmal sind die Köche mit ihrem Truck auf Mallorca, in Südtirol, Österreich und Deutschland unterwegs.

Welcher Koch gewinnt, entscheidet eine Jury. Wer macht am Ende das Rennen – der Promi-Koch oder sein regionaler Herausforderer? Die Mallorca-Folge strahlt das ZDF am Montag, 23. Dezember, und am Freitag, 27. Dezember, jeweils ab 14.15 Uhr aus.