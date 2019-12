TV-Tipp: Der Prozess um Prinzessin Cristina

„ZDF-History” beleuchtet in „Promis vor Gericht“ am Dienstag, 24. Dezember, ab 16.30 Uhr bei ZDFinfo sechs Fälle, die die Gemüter bewegten. Auch, wenn am Ende der Freispruch steht, so hinterlässt ein Prozess doch seine Spuren.

So auch in Spanien. Hier stand mit Infantin Cristina, der Schwester des Königs Felipe, erstmals ein Mitglied des Königshauses vor Gericht. Zwar wurde sie – anders als ihr Mann – aus Mangel an Beweisen freigesprochen, doch nicht nur ihr Ruf nahm Schaden.