Til Schweiger zeigt sich mit neuer junger Freundin

Der auch auf Mallorca ansässige Schauspieler und Produzent Til Schweiger hat offenbar wieder eine neue Partnerin. Wie verschiedene deutsche Medien berichten, soll der 56-Jährige mit einer 25-jährigen Grundschullehrerin aus Hamburg zusammen sein.

Am vergangenen Wochenende sollen sich die beiden bei einer Box-Gala in Hamburg zusammen gezeigt haben. Weil die Liebe noch frisch sei, wolle er sich nicht weiter dazu äußern, so der gebürtige Freiburger gegenüber "Bild".

Bis Anfang 2019 war Britin Francesca Dutton zusammen. Mit Ex-Ehefrau Dana Schweiger hat er vier gemeinsame Kinder: Valentin (24), Luna (23), Lilli (21) und Emma (17).

Auf Mallorca besitzt der Schauspieler eine Finca in Establiments nördlich von Palma. Für Aufsehen sorgte unter anderem, als Ex-Radprofi Jan Ullrich - damals noch Nachbar von Schweiger - im August 2018 versucht hatte, über einen Zaun auf das Anwesen von Schweiger zu gelangen und diesen sowie seine Gäste bedrohte.

Ullrich wurde vorübergehend festgenommen und hat sich unter anderem wegen Alkoholsucht in Therapie begeben. (dise)