Michael Douglas genießt Sonne auf Mallorca

Schauspiel-Star Michael Douglas hat es sich in der warmen Wintersonne auf Mallorca gutgehen lassen. Wie der US-Amerikaner auf seinem Instagram-Profil zeigt, befindet er sich gerade auf der Baleareninsel. Zum Programm gehörten unter anderem ein Besuch in seinem Lieblingsrestaurant "Canela" in Palmas Carrer Sant Jaume.

Seit vielen Jahren kommt der 75-Jährige ("Wall Street", "Basic Instinct") nach Mallorca und besitzt noch immer sein "S'Estaca"-Anwesen in Valldemossa, das für derzeit 28,9 Millionen Euro zum Verkauf steht. Regelmäßig verbrachte er dort auch Zeit mit seinem Sohn und seiner Ehefrau Catherine Zeta-Jones.

Sein bekannter Vater Kirk Douglas, ebenfalls Hollywood-Schauspieler, war am 5. Februar im Alter von 103 Jahren gestorben. (dise)