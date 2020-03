Auch "Fallas" in Valencia fallen Corona zum Opfer

Die traditionellen "Fallas" sind das Fest des Jahres in Valencia. Wegen des Coronavirus wurde der bevorstehende Event auf einen noch nicht festgelegten Termin verschoben.

Eigentlich sollten die "Fallas" in diesem Jahr vom 15. bis zum 19. März stattfinden. Dieser Termin wurde jetzt offiziell gecancelt.

Bei der Fiesta werden an vielen Orten Valencias riesige Pappmachefiguren aufgestellt, die am Ende der "Fallas" in Flammen aufgehen. Außerdem zeichnet sich das Fest duch Feuerwerk aus, bei dem es weniger auf die Optilk ankommt, als auf lautes Geknalle.