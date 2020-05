Mega-Park Mallorca feiert Eröffnung online

Die Kult-Location Mega Park auf Mallorca hat am vergangenen Sonntag sein traditionelles Saison Opening online gefeiert. Die Eröffnung, die eigentlich in jedem Jahr auf den Muttertag fällt, konnte Corona-bedingt nicht vor Ort stattfinden und wurde deshalb per Stream auf der Plattform Twitch mit aneinandergereihten Beiträgen der Teilnehmer von verschiedenen Orten gezeigt. Zehntausende Mallorca-Fans verfolgten den Event.

Zahlreiche bekannte Partysänger der Insel nahmen mit einem Beitrag teil und huldigten so Europas größtem Open-Air-Biergarten in Palmas Stadtteil Arenal. Lucas Cordalis spielte auf seiner Gitarre im heimischen Wohnzimmer in Santa Ponsa den größten Hit seines verstorbenen Vaters: "Anita". Mickie Krause und Jürgen Drews sangen mit Mundschutz und Sicherheitsabstand gemeinsam auf einer improvisierten Bühne.

Mit dabei waren auch Markus Becker, Lorenz Büffel, Die Atzen und Sängerin Isi Glück, die erst im vergangenen Jahr dem Chef des Mega Parks das Ja-Wort gab. DSDS-Star Pietro Lombardi schmetterte als Überraschungsgast seinen Hit "Señorita" und im Nachtrag gab es die Men-Strip-Show von Marc Terenzis Gruppe "SixxPaxx".

Wann die Einrichtung ihre Partygäste wieder offiziell vor Ort begrüßen kann, bleibt noch offen. (dise)