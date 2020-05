Puro Beach startet auf Mallorca in den Sommer

Wenn es nach den Machern von Puro-Beach geht, kann der Sommer auf Mallorca beginnen. Die Wiedereröffnung der Puro-Beach-Clubs in Can Pastilla an der Playa de Palma und in Illetes soll am 4. und 5. Juni stattfinden. Das hat die Puro Group am Donnerstag verkündet.

In den beiden „Oasen des Meeres“ setzt man zum Beispiel auf schmackhaften Brunch, romantische Sonnenuntergänge und Yoga.

Man habe bei der Wiederaufnahme des Betriebs nichts überstürzen wollen, sondern erst ein striktes Sicherheits- und Hygieneprotokoll erarbeitet. Jetzt seien die Clubs startklar.