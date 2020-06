Kartoffel-Leckereien in Sa Pobla auf Mallorca

Das Kartoffelfest von Sa Pobla auf Mallorca wird wegen der Coronakrise nicht wie geplant am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juni, gefeiert. Fans der tollen Knolle kommen trotzdem auf ihre Kosten.

Das Rathaus von Mallorcas Kartoffel-Hochburg Sa Pobla hat angekündigt, die traditionelle "Feria Nocturna de la Patata" zu verschieben. Sie soll am 18. und 19. September stattfinden, sofern es die aktuelle Lage dann zulässt.

An diesem Wochenende (5. bis 7. Juni) und ebenso am nächsten (12. bis 14. Juni) gibt es aber Ersatz. 17 Gastronomiebetriebe in Sa Pobla halten im Rahmen eines "Deeskalations-Kartoffelfests" die Ehre der Knolle hoch. An den genannten Tagen gibt es dort verschiedene Snacks, Tapas und Gerichte, bei denen die Erdäpfel die Hauptrolle spielen.

Einen Überblick über die teilnehmenden Lokale samt Öffnungszeiten und deren Speiseangebot finden man auf der Rathaus-Homepage zum Download als PDF. Hier klicken.