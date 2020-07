Altkönigin Sofía zum Sommerurlaub auf Mallorca eingetroffen

Als erste Mitglieder der spanischen Königsfamilie haben Alt-Monarchin Sofía und die Königsschwester Infantin Elena ihren Sommerurlaub auf Mallorca begonnen. Beide Frauen bezogen nach Medienberichten vom Mittwoch inzwischen den Marivent-Palast in Palma de Mallorca.

König Felipe VI. selbst, seine Frau Letizia und die beiden Töchter Leonor und Sofía werden am 7. August auf die Insel kommen.

Altkönigin Sofía gilt seit Jahrzehnten als die treueste Mallorca-Freundin bei den Royals. Sie blieb in den vergangenen Jahren in der Regel immer mehrere Monate, während andere Mitglieder der Familie sich auf einige Tage oder Wochen beschränkten. Felipe nahm immer an der Segelregatta Copa del Rey teil, die allerdings dieses Jahr nicht stattfindet.

Die Anwesenheit der Königsfamilie auch dieses Jahr auf Mallorca gilt als Vertrauensbeweis auch in die Corona-Sicherheit der Insel. (it)