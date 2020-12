„Teamflieger“ von Eurowings steuert auch Mallorca an

Für die deutsche Airline Eurowings handelt es sich um „das wohl größte Weihnachtsgeschenk des Landes“. Zum Jahresende widmet die Fluggesellschaft ihren 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen sonder-lackierten Airbus A320 aus der aktuellen Flotte und möchte sich mit diesem „Teamflieger“ symbolisch beim „besten Team der Welt“ bedanken, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Was mich antreibt?“, steht in riesigen Lettern auf dem Rumpf des Flugzeugs – und darunter: „Das beste Team der Welt.“ Die deutsche Airline will damit in zwei Sprachen – auf einer Seite in Deutsch, auf der anderen Seite auf Englisch – ein weithin sichtbares Signal für Teamplay in Krisenzeiten senden.

Eurowings-CEO Jens Bischof: „Kaum eine andere Branche ist von der Pandemie so stark getroffen wie die Luftfahrt und der Tourismus. Ob Flugbegleiter, Piloten oder Mitarbeiter am Boden – sie alle können ihrem Job seit Monaten nicht in gewohnter Weise nachgehen. Dass Eurowings-Gäste in diesem Jahr überhaupt abheben konnten, verdanken wir dem leidenschaftlichen Engagement und der hohen Flexibilität all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Der „Eurowings Teamflieger“ soll im Rahmen eines Wartungsaufenthalts im Auftaktquartal 2021 seine zweisprachige Sonderlackierung erhalten und dann rollierend auf den Eurowings-Basen Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart, Mallorca, Wien, Salzburg und Pristina stationiert sein.

Unternehmensangaben zufolge ist Eurowings ist erste deutsche Airline, die ein Flugzeug aus ihrer Flotte mit einem speziellen Design den eigenen Mitarbeitern widmet. Sonderlackierungen wie der schwarz-gelbe „Mannschafts-Airbus“ des Kooperationspartners Borussia Dortmund oder der „Europa-Park-Flieger“ sind seit Jahren beliebte Fotomotive auf Europas Flughäfen.