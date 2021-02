Mehrere Mallorca-Promis machen bei TV-Show "Promis unter Palmen" mit

Drei auf Mallorca wohlbekannte Prominente machen in der neuen Staffel der TV-Show "Promis unter Palmen" mit, die derzeit in Thailand gedreht und im Frühling ausgestrahlt wird. Laut dem Sender Sat. 1 handelt es sich um die Partysängerin Melanie Müller, die DJ-Jane Giulia Siegel und den Entertainer Willi Herren.

In der Show kämpfen die Prominenten um 100.000 Euro Siegprämie. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Teilnehmer im Vorfeld 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne und wurden mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet.

Wie mehrere deutsche Boulevardmedien berichteten, soll sich Melanie Müller, die früher an der Playa de Palma auch als Würstchenbudenbetreiberin in Erscheinung getreten war, bei den Dreharbeiten bereits heftig mit anderen Prominenten angelegt haben. (it)