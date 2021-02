Weiteres deutsches Kultlokal auf Mallorca schließt für immer

Nach der "Faneteria" in Cala Millor macht ein weiteres deutsches Kultlokal auf Mallorca coronabedingt zu. Nach 28 Jahren schließt das „Köpi-Eck" in Can Picafort, ein legendärer Ort für deutsche Urlauber.

Bei Facebook veröffentlichte das Betreiber-Ehepaar Petra und Detlef Tenbergen aus Duisburg folgende Nachricht: „Liebe Gäste und Freunde.... leider hat auch uns die Corona-Krise hart getroffen und wir müssen schweren Herzens unser 'Köpi-Eck' aufgeben. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung in all den Jahren. Detlef, Petra und das ganze Team."

Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Witwe des 2018 gestorbenen "Goodbye-Deutschland"-Auswanderers Jens Büchner das Fan-Lokal "Faneteria" in Cala Millor endgültig aufgibt. Daniela Büchner äußerte sich auf Instagram betrübt darüber. (it)