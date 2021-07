Fußballstar Robert Lewandowski macht Urlaub auf Mallorca

Fußballstar Robert Lewandowski macht derzeit Urlaub auf Mallorca. Während der Pole die Europameisterschaft bestritt, verbrachte seine Frau, Anna Maria Lewandowska, bereits die Ferien mit den beiden Töchtern Ana und Klara in ihrem Haus in Santa Ponça.

An diesem Mittwoch wurde das Paar in einem Restaurant in Port d'Andratx gesichtet. Zuvor waren sie in der Gegend mit dem Fahrrad unterwegs.

Zudem wurde Ehefrau Anna Maria Lewandowska bereits häufiger beim Sport am Strand von Palmanova gesehen.

Die Lewandowskis befinden sich in regelmäßigen Abständen auf der Insel. Dabei sind sie hauptsächlich im Südwesten der Insel unterwegs.