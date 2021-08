Junge Erwachsene auf Mallorca führen Impf-Rangliste an

Junge Erwachsene auf Mallorca und den Balearen führen die Impfrangliste Spaniens an. Das geht aus am Freitag veröffentlichten Daten des spanischen Gesundheitsministeriums hervor.

54,4 Prozent der 20- bis 29-Jährigen auf dem Archipel haben bereits die erste Dosis gegen das Coronavirus erhalten. 27,5 Prozent sind bereits mit zwei Stichen immunisiert. Dieser zweite Wert ist landesweit Spitze. Es folgen die Autonomen Regionen Aragón (23,2), Katalonien (22,6) sowie Madrid (19). Bei den Daten der ersten Dosis liegt Spanien im Mittelfeld, Spitzenreiter sind die Kanaren.

Seit knapp einem Monat gibt es auf den Balearen keine Impfpriorisierung mehr und jeder, der möchte, kann einen Termin vereinbaren. Viele junge Erwachsene wollen damit wohl der Kritik an ihnen entgegenwirken. Seit Juni infizieren sich besonders Jugendliche und junge Erwachsene mit Corona. Sie feiern Partys in der Öffentlichkeit und halten sich dabei kaum an Maskenpflicht und Sicherheitsabstand.

Insgesamt gibt es in Spanien eine hohe Impfbereitschaft und das Land hat eine der besten Impfquoten in Europa.