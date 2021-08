Mallorca-Sängerin Melanie Müller taucht im TV mit Glatze auf

Die von Auftritten in Partylokalen auf Mallorca allgemein recht bekannte Sängerin Melanie Müller bewegt sich zurzeit in den Untiefen flacher TV-Unterhaltung. In dem Sat-1-Format "Promi Big Brother" war die 33-jährige Sängerin, die sich ehedem im Porno-Business verdingt hatte, unlängst mit kahlrasiertem Kopf zu sehen.

Deutschen Boulevardmedien zufolge sollte sich die Künstlerin die Haare abrasieren lassen, um die Chancen auf eine große Party zu erhöhen. Diese Festivität soll im Rahmen des Reality-Formats nun stattfinden.

Müller war in Vor-Corona-Zeiten nicht nur als Sängerin an der Playa de Palma zu Ruhm und Ehre gelangt. Sie verdiente Geld auch mit Würstchenverkauf.