Lady-Di-Doppelgängerin im Hafen von Palma unterwegs

Die Schauspielerin Elizabeth Debicki, die der 1997 verstorbenen Prinzessin täuschend ähnlich sieht, dreht derzeit für eine Netflix-Serie im Club de la Mar im Hafen von Palma. Die Arbeiten gingen am frühen Montagmorgen über die Bühne, "Diana" und die beiden Söhne fuhren dort in einem Auto zu einer Yacht.

Auf der Insel befinden sich derzeit sämtliche Schauspieler der Serie "The Crown". Hier werden Szenen für die fünfte Staffel gedreht, und das auch in der Calobra-Schlucht und in Port de Sóller.

Lady Di, die Prinzessin von Wales, war am 31. August 1997 bei einem Autounfall in einem Tunnel in Paris ums Leben gekommen.