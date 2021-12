"Goodbye Deutschland": Einbruch bei den Robens-Bodybuildern

Auf Mallorca ist beim Auswanderer-Paar Caro und Andreas Robens eingebrochen worden. Auf ihrem Instagram-Account teilten die aus der TV-Serie "Goodbye Deutschland" bekannten Bodybuilder mit, dass jemand sich in den Geschäftsräumen ihres Fitnessstudios in Arenal an der Kasse vergriffen habe.

Die beiden veröffentlichten ein unscharfes Foto, das vermutlich von ihrer Überwachungskamera stammt. Darauf ist ein junger Mann mit hellem Kapuzenpulli und dunklem Mundschutz zu sehen. "Kennt ihn zufällig jemand?", fragt Caro Robens dazu und macht das Foto öffentlich.

Der Einbrecher hatte Pech. In der Kasse befanden sich nach Angaben der Bodybuilder nur sechs Euro.