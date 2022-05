Neues Rooftop in Colònia de Sant Jordi auf Mallorca eröffnet

Im Hotel Honucai in Colònia de Sant Jordi ist am vergangenen Freitagabend mit einer Feier die neue Dachterrasse "The Top" eingeweiht worden. Geladen waren Vertreter der Presse aber auch Einheimische und Urlauber, die das Rooftop kennenlernen wollten. Sie kamen in den Genuss von Cocktails des preisgekrönten mallorquinischen Barkeepers Biel Ramón und elektronische Musik von DJ Paco Colombàs.

Für die Gaumenfreuden sorgte das Küchenteam von "The Top" mit einer Mischung aus japanisch-spanischen Fusion-Gerichten im Robatayaki-Stil und "raw food" wie Ceviche oder Tataki von Lachs und Tintenfisch.

Der hintere Bereich des Rooftops war in den vergangenen Monaten mit Holz, Stoff und Palmen aus Metall aufwendig hergerichtet worden. Highlight ist das "Upper Deck", das einen Rundumblick über Colònia de Sant Jordi und die Bucht bietet. Bar und Küche des Rooftops haben nun bis September jeden Abend von 19 bis 1 Uhr geöffnet.

Das Vier-Sterne-Boutiquehotel Honucai liegt direkt an der Uferpromenade in Colònia de Sant Jordi und gehört zur Gallery-Gruppe, die noch zwei weitere Häuser – eines in Barcelona und eines in Málaga – betreibt. Neben der Rooftop Bar verfügt das Haus im Erdgeschoss auch über das Restaurant Salicornia.