Im TV: "Goodbye Deutschland"- und Playa-Größen bald im "Perfekten Promi-Dinner"

Das im Sender Vox gezeigte Format "Das perfekte Promi-Dinner" wartet in Bälde mit einer größeren Packung "Goodbye-Deutschland"-Auswanderern und Playa-Größen auf. Wie der Kanal mitteilte, wird es am 3. Juli und am 10. Juli jeweils um 20.15 Uhr so weit sein.

In der ersten Folge kommen folgende Insel-Promis zu Ehren: Lisha & Lou, Tamara & Marco Gülpen, das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner & Joelina Karabas sowie das Gastronomen-Paar Mark & Licia Wycislik.

In der Folge eine Woche später kommen Ballermann-Sänger an die Reihe: Ina Colada, Almklausi, Lorenz Büffel und Isi Glück. Die Folge hat den Titel "Partymeile Mallorca".