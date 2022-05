Der britische Superstar Joseph Fiennes baut zusammen mit seiner spanischen Frau María Dolores Diéguez ein neues Haus auf Mallorca. Die Arbeiten an seinem neuen Zuhause in einem Luxusviertel am Rande von Palma sind relativ weit fortgeschritten.

Bereits seit mehreren Jahren besitzt der Schauspieler ein Haus auf der Insel, das sich im Norden befinden soll. Nun zieht er näher an Palma heran, um besser seinen beruflichen Verpflichtungen nachzukommen und schneller am Flughafen zu sein, falls es nötig ist. Fiennes dreht zurzeit zusammen mit Jennifer Lopez und García Bernal die Neflix-Produktion „The Mother". Der Action-Thriller soll noch in diesem Jahr zu sehen sein. Der britische Schauspieler ist vor allem für seine Darstellung von William Shakespeare in Shakespeare in Love bekannt geworden, und dabei für den BAFTA Award nominiert worden.