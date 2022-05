Die auf Mallorca seit Jahren wohnhafte Edelresidentin Daniela Katzenberger scheut nicht davor zurück, auch unschöne Fotos von sich selbst in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Jetzt zeigte sie ein Bild, das sie mit einem schweren Sonnenbrand zeigt.

Zuvor hatte sich die aus dem Fernsehen bekannte Prominente auf einer Bootsfahrt im Mittelmeer befunden. Mit dabei war Medienberichten zufolge ihre Mutter Iris Klein, mit der sie sich dem Vernehmen nach früher nicht so gut verstanden hatte.

Daniela Katzenberger wohnt mit ihrem Mann Lukas Cordalis in Santa Ponça. Früher hatte sie in dem gleichen Ort ein Café betrieben, das deutsche Touristen magisch in großer Zahl anzog.