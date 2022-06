Das australische Topmodel Elle Macpherson ist am Donnerstag in Palma eingetroffen. Macpherson nimmt an einer VIP-Gala in der Anlage Son Amar teil, die von Marcel Remus organisiert wird. Der Immobilienunternehmer organisiert jedes Jahr ein Sommerfest, das Berühmtheiten aus aller Welt anzieht.

Die Australierin wird als eines der führenden Supermodels aller Zeiten bezeichnet. In den 1980-er Jahren war sie fünfmal auf dem Titelblatt der Sports Illustrated Swimsuit, was ihr den Spitznamen "The Body" einbrachte. Zudem ist sie Gründerin und Kreativdirektorin von mehreren Unternehmen wie Elle MacPherson Intimates und The Body. In den frühern 1980-er Jahren war sie mit Billy Joel lieert. Der Musiker soll die Songs „This Night" und „And So It Goes" über diese Beziehung geschrieben haben. 1986 heiratete sie den französischen Modefotografen Gilles Bensimon, von dem sie sich drei Jahre später scheiden ließ. 1996 begann MacPherson eine Beziehung mit dem Finanzier Arpad Busson, aus der zwei Söhne hervorgingen. 2005 erfolgte die Trennung. Auch der Hotelerbe und Milliärder Jeffrey Soffer ist auf der Liste der Ex-Partner Macphersons zu finden, mit dem sie von 2013 bis 2017 verheiratet war. Von 2017 bis 2019 war Macpherson mit dem britischen Anti-Impf-Aktivisten und in Verruf geratenen Wissenschaftler Andrew Wakefield zusammen.