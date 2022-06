Nachdem an diesem Freitagvormittag der erste Direktflug von New York City nach Palma auf der Insel gelandet ist, gaben sich die Passagiere des Fluges am Airport Son Sant Joan zufrieden und voller Vorfreude auf einige schöne Tage auf Mallorca. MM war dort und konnte mit einigen der Reisenden persönlich sprechen.

Da waren zum Beispiel Lauren und Alex aus Philadelphia, die in den kommenden Tagen auf Mallorca heiraten werden und 100 Gäste erwarten. Diese saßen aber nicht alle in der Boeing 767 des ersten Direktflugs an diesem Freitag, sondern reisen in späteren Maschinen an. "Ich mag Strandurlaube nicht so gerne, deshalb haben wir uns für Mallorca entschieden", erklärt Lauren. "Die Insel bietet so viele Aktivitäten, dass uns hier sicher nicht langweilig wird. Wir wollen Städte, Dörfer und die Berge kennenlernen und freuen uns wahnsinnig auf die traditionelle Küche."

Morgan und Michelle aus New Jersey freuen sich auf einen Relax-Urlaub und sind besonders gespannt auf die Felsküste im Osten Mallorcas. "Wir lieben Klippenspringen". Beide kennen Spanien, waren aber noch nie auf der Insel, von der sie vor allem tolle Strände und gutes Wetter erwarten.

Für den Reisefotografen und Influencer Eric Rubens aus Kalifornien ist die Insel der perfekte Ort, um tolle Bilder zu machen. "Ein Urlaub ist das nicht wirklich. Ich werde fünf Tage von Spot zu Sport fahren, um die besten Fotos zu schießen." Seine Unterkunft wird der ehemalige Tennis-Profi mit anderen Influencer-Kollegen in Palma beziehen.

Beverly und Eric berichten: "Wir hatten einen tollen Flug, bereits am Gate in New York wurden wir mit Musik und Luftballons empfangen, weil es ja der erste Direktflug auf die Insel war." Jetzt freuen sich beide auf ruhige Tage und das tolle spanische Wetter. "Wir wollen mit diesem alten Holzzug nach Sóller fahren und werden sicherlich viel spanisches Bier trinken," meinen beide zufrieden.