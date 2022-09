620 Bier auf einmal bestellen! Dieses Ziel hat sich der Mallorca-Stammtisch aus Schleswig (Schleswig-Holstein) gesetzt. Zeitgleich zum Start des Oktoberfests in München wollen die 25 Mitglieder der Truppe am Samstag, 17. September, um 11 Uhr 620 Gläser Gerstensaft (à 0,2 Liter) bestellen. Über die Bühne gehen soll die Aktion im Wirtshaus Aurora in Kappeln an der Schlei.

Wie es dazu kam? "Meine Frau liest jeden Abend das Mallorca Magazin", erklärt einer der Stammtischbrüder am Telefon. "Im August ist sie auf den Bericht über die deutschen Urlauber gestoßen, die im 'Bamboleo' in der Schinkenstraße 600 Pils auf einmal bestellt haben", erklärt er weiter. "Da haben wir uns gedacht: Was die können, können wir auch!" Ist die Challenge erfolgreich, bekommt jeder der Teilnehmer eine solche Urkunde. Ähnliche Nachrichten Deutsche Touristen auf Mallorca bestellen auf einen Schlag 600 Gläser Bier Um den Rekord zu brechen, habe man sich schließlich darauf geeinigt, 620 Glas Flensburger Bier zum Frühstück zu bestellen – fast 25 und damit knapp fünf Liter Bier pro Nase. Das flüssige Gold spendet übrigens die Brauerei. Allerdings wollen sich die Stammtischbrüder zum Trinken Zeit nehmen. "Die Taxis haben wir erst für den Nachmittag bestellt." Nach der Bestellung sollen die Gläser, genau wie bei den Fußballern aus dem "Bamboleo", auf einem großen Tisch im Außenbereich des Lokals präsentiert werden. Und auch der symbolische Kassenbon mit der Bestellung darf als Beweismittel natürlich nicht fehlen. Und warum macht man so etwas? "Wir leben in unruhigen Zeiten, umgeben von schlechten Nachrichten. Wir wollen damit einfach ein wenig Heiterkeit verbreiten." Na dann: Prost!