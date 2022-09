Nach seinem Abschied von der Bühne hat sich der auf Mallorca jahrzehntelang aktive Sänger Jürgen Drews in einem Interview zurückgemeldet. "Ich bin richtig zu mir selbst gekommen und habe gemerkt, was ich alles versäumt habe, weil ich immer nur unterwegs war", sagte der inzwischen 77-Jährige in einem Gespräch mit dem TV-Sender Vox, das im Internet abrufbar ist.

Am 12. Juli hatte der Künstler, der als "König von Mallorca" zu Ruhm und Ehren gekommen war, in einer Samstagabend-TV-Show mit Florian Silbereisen unter Tränen das Ende seiner Karriere verkündet. Während des jetzt aufgezeichneten Interviews fiel auf, dass Drews' langes Haar inzwischen eine deutlich hellere Farbe hat, was auch auf einem Foto zu sehen ist, das der Sänger an diesem Donnerstag bei Instagram postete. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jürgen Drews (@juergen.drews) Drews trat auf Mallorca unter anderem im Megapark auf, in Santa Ponça unterhielt er jahrelang ein Bistro. Der Star wohnt zum Teil auf Mallorca, in Deutschland ist er im Münsterland zu Hause. Der in Schleswig-Holstein geborene Künstler ist von Haus aus Jazzmusiker und wurde in den 70er-Jahren mit dem Hit "Ein Bett im Kornfeld" berühmt. Später baute er sich ein Standbein als Partysänger auf Mallorca auf, wo es seine Spezialität war, vor jungen Leuten auch seine berühmte Pirouette zu drehen. „Ich bin richtig zu mir selbst gekommen und habe gemerkt, was ich alles versäumt habe, weil ich immer nur unterwegs war."

(Quelle: vox.de)