Das Drama um Iris und Peter Klein sowie die angebliche Australien-Affäre des Mannes mit Yvonne Woelke, der Begleiterin von Dschungel-Königin Djamila Rowe, nimmt neue Dimensionen an: Iris Klein sucht nun ganz offiziell nach einer Wohnung – in Deutschland! Wie die Bild-Zeitung berichtet, postete die Mutter von Daniela Katzenberger bei Facebook, dass sie auf der Suche nach einer Wohnung in der Nähe von Worms sei, also nahe Ludwigshafen, ihrer alten Heimat. Damit steht fest: Iris Klein will Mallorca endgültig den Rücken kehren!