Nach vier anstrengenden Wochen im RTL-Dschungelcamp ist Schlagersänger Lucas Cordalis endlich wieder bei seiner Frau, Daniela Katzenberger, zurück. Sogleich postete die "Katze" ein emotionales Wiedersehensvideo bei Cordalis Ankunft am Flughafen von Mallorca. Hier ist auch zu sehen, wie der Sänger, der in diesem Jahr den dritten Platz im "Dschungel" belegte, seine siebenjährige Tochter Sophia herzlich umarmt.

In ihrem Post schrieb die "Katze" "Endlich" und fügte dem ein Herzchen-Emoji hinzu. Der 55-jährige Cordalis wurde im vergangenen Jahr aufgrund einer Corona-Erkrankung der Einzug ins Dschungelcamp verwehrt. Daher sollte für ihn 2023 eigentlich sein großes Jahr werden. Denn er träumte davon, in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters zu treten und die Krone für seine Familie zu holen. Costa Cordalis wurde im Jahr 2004 Gewinner in der ersten Staffel der Reality-Show. Lucas Cordalis' Schwiegervater und Begleiter Peter Klein sorgte ebenfalls für Schlagzeilen. Er soll eine Affäre mit Yvonne Woelke gehabt haben, die die Dschungelcamp-Siegerin, Damila Rowe, begleitet hatte. Seine Frau, Iris Klein, soll diese angebliche Affäre nur schwer überstanden haben und war sogar kurzzeitig aufgrunddessen sogar im Krankenhaus. Medienberichten zufolge steht nun eine Aussprache zwischen Iris und Peter Klein bevor.