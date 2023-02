In einer seiner frühesten Kindheitserinnerungen steht Murat Cetins Vater vor dem Badezimmer der elterlichen Wohnung. Als der Gast der Familie Cetin das Bad verlässt, reicht ihm das Familienoberhaupt mit einem warmen Lächeln und ein paar freundlichen Worten ein frisches Handtuch. Eine Geste der Gastfreundschaft, die, obwohl in der türkischen Kultur üblich, den jungen Murat Cetin nachhaltig beeindruckt. "Ich bin damit aufgewachsen, Gästen, vor allem denen, die älter sind als man selbst, respektvoll, zuvorkommend und stets höflich zu begegnen." Das habe er von klein auf gelernt und den Grundstein für die Leidenschaft zu seinem Beruf gelegt.

Murat Cetin wird in der Türkei geboren und kommt im Alter von zehn Monaten mit seiner Familie nach Deutschland. Er wächst in der Nähe von Stuttgart auf und lässt sich nach der mittleren Reife zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer ausbilden. "Mir war recht schnell klar, dass das nicht meine Berufung ist", schmunzelt der 49-Jährige und ergänzt, "Ich wusste nicht, wohin mit mir, habe mich mit den falschen Leuten umgeben und bin ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten." Um Abstand zu diesem Milieu zu bekommen, schickt ihn sein Vater zu seinem Onkel in die Türkei. "Dort habe ich die türkische Gastlichkeit noch einmal ganz neu kennen und lieben gelernt."

Zurück in Süddeutschland, jobbt Cetin zunächst in einer Diskothek und merkt recht schnell, wie viel Freude ihm die Arbeit in der Gastronomie bereitet. "Ich wusste aber auch, dass ich noch einmal die Schulbank drücken muss, um hier erfolgreich zu sein." Im Jahr 1998 beginnt Cetin schließlich eine Ausbildung zum Hotelfachmann im größten Fünf-Sterne-Hotel Süddeutschlands. Es folgen verschiedene Anstellungen in Restaurants und Hotels der Spitzenklasse und schließlich im Eilverfahren die Meisterschule in Heidelberg. "In drei Monaten haben wir sechs Tage die Woche zwölf Stunden täglich gearbeitet. Das war ziemlich hart und die Durchfallquote war dementsprechend hoch." Cetin schließt die Meisterschule als einer der besten seines Jahrgangs ab und darf sich fortan Restaurant-Meister nennen.

Es folgen leitende Positionen in den besten Häusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das Tolle war, dass ich mit jeder neuen Aufgabe neue Herausforderungen meistern musste, dabei immer wieder von tollen Kollegen dazu gelernt habe, um so mein Handwerk stetig weiter zu perfektionieren." Schließlich spricht sich sein Know-how, sein Perfektionismus und seine Leidenschaft am Gast auch außerhalb Europas herum und er erhält ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Auf der Privatinsel von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz wird er der Food & Beverage Manager des dortigen exklusiven Luxusressorts. "Es gibt da 25 Villen für maximal 50 Gäste und rund 320 Angestellte, die sich um alles kümmern." Cetin umsorgt auf dem Eiland, das zu den Fidschi-Inseln gehört, Prominente und Superreiche auf höchstem Niveau.

Neben dem Prinzen von Katar und Katy Perry war die amerikanische Talkshow-Legende Oprah Winfrey eine seiner Lieblingsgäste auf Laucala Island. "Wer dort hinkommt, der genießt vor allem die Privatsphäre, also die Gewissheit, mal nicht bei allem, was man macht, eine Kamera ins Gesicht gehalten zu bekommen." Der Weltstar genehmigt sich diesen Luxus damals rund zwei Wochen und blüht regelrecht auf. "Ich erinnere mich daran, dass ich erst einmal ihren Bodyguard davon überzeugen musste, ein bisschen locker zu lassen", erzählt Cetin und ergänzt, "In der Bar hat sie dann irgendwann mit der Band ganz ausgelassen gesungen und getanzt. Das war herrlich anzuschauen." Zum Ende ihres Aufenthalts versammelt sich die Ressortleitung auf dem Vorplatz des Hauptgebäudes und verabschiedet den Superstar. "Ich war ja nur der F&B-Manager und nicht der General Manager, aber irgendwie habe ich wohl doch Eindruck gemacht."

Denn Oprah Winfrey bedankt sich zunächst förmlich bei den Versammelten und geht anschließend zu ihrem Wagen. Plötzlich bleibt sie stehen, nimmt Hut und Sonnenbrille ab, geht auf Murat Cetin zu, umarmt ihn und küsst ihn auf beide Wangen. "Die Kollegen hatten alle den Mund offen stehen. Das zählt definitiv zu den besonderen Momenten meiner Karriere." Nach zwei Jahren im Südwestpazifik lockt ihn eine neue Herausforderung in den Mittelmeerraum und nach Mallorca. Im Bergdörfchen Deià entsteht zu dieser Zeit auf 75 Hektar mit dem "Jardin de Pedrissa" ein Luxus-Finca-Landgut der Extraklasse. "Auf der Homepage findet man nur eine Kontakt-E-Mail. Man kann nicht einfach eine Übernachtung buchen. Jeder Besucher ist handverlesen."

Cetin leitet die Anlage als General Manager. In dieser Zeit begrüßt und verabschiedet er ausnahmslos jeden Gast persönlich am Flughafen. "Im vergangenen Jahr war beispielsweise der Golfprofi Tiger Woods auf Mallorca. Der hat natürlich bei uns übernachtet." Nach zehn verantwortungsvollen Jahren und insgesamt 15 Jahren ohne einen Tag Urlaub, trennt sich der Service-Profi vom Unternehmen und nimmt sich eine einjährige Auszeit. In dieser Zeit bereist er die verschiedensten Länder und stellt fest, dass guter Service nicht nur auf der größten Baleareninsel oft Mangelware ist.

Eine neue Idee wird geboren und so macht sich Cetin mit seiner Firma (www.servicewithpassion.es) schließlich selbständig. "Ich will den Unternehmern auf der Insel und weltweit helfen, ihre Standards zu erhöhen, denn guter Service hat nichts mit Luxus zu tun. Es geht darum, seinen Gästen sowie seinen Mitarbeitern zuzuhören und so, mit dem nötigen Einfühlungsvermögen zu sehen, wo der Schuh drückt." Nur ein Mitarbeiter, der sich im Unternehmen wohlfühle, könne die Leistung erbringen, die sich der Gast wünsche. "Ich komme dann beispielsweise als gewöhnlicher Besucher zum Essen und schaue mir an, wo die Probleme liegen. Diese werden dann mit der Chefetage analysiert und anschließend über Mitarbeiterschulungen oder ähnliche Maßnahmen gelöst."

Cetin bietet zudem einen Concierge-Service sowie eine Immobilien- und Grundstücksbetreuung an. "Mein Credo ist: Service mit Leidenschaft! Dabei spielt die Größe des Geldbeutels nur eine untergeordnete Rolle. Ich möchte mein Wissen weitergeben und den Menschen hier auf Mallorca zeigen, wie viel Schönes entsteht, wenn man wahre Gastfreundschaft lebt."