Party machen ohne Lärm und laute Musik? Das ist möglich, und zwar im Pub La Casa de Cookies an der Plaça del Banc de l’Oli in Palma. Bereits seit zwei Jahren revolutioniert der Deutsche Thorsten Sievers mit seiner Silent-Disco die Partyszene in der Inselhauptstadt. Ein Tisch voller kabelloser Kopfhörer lässt erahnen, dass es sich hier um keine gewöhnliche Discothek handelt.

Auf der Tanzfläche kann nämlich jeder nach Belieben seine Musikrichtung wählen und Party machen. Die Musik kann auch im Laufe des Abends per Knopfdruck gewechselt werden. Die Idee, die Kopfhörer-Partys nach Mallorca zu holen, kam Thorsten Sievers während der Corona-Pandemie. Wer selbst einmal in Stille feiern will, kann dies immer dienstags bis samstags von 20 bis 3 Uhr. Mehr Infos finden Sie auf der Seite www.lacasadecookie.com.