MM-Leser Christian K., der die Redaktion am Freitag per E-Mail kontaktierte, traute seinen Augen nicht. Er beobachtete, wie ein dickes Hängebauchschwein an der Playa de Palma (Can Pastilla) spazieren ging. Er schreibt: "Mahlzeit! Ich dachte vorhin, mein Schwein pfeift ... als ich in Can Pastilla über die Straße ging, sah ich dieses niedliche und völlig angstfreie Tierchen. Leider habe ich keinen Namen dazu. Es ging mit seiner Besitzerin auf dem Gehweg spazieren, brav und vor sich hingrunzend. Die Bilder wollte ich euch nicht vorenthalten!"

Ähnliche Nachrichten Sie gehen sogar Gassi im Dorf! Mallorquiner lebt mit seinem Erdmännchen in Andratx Für MM war es gleich die zweite kuriose Nachricht, die sich um ein "exotisches" Haustier dreht. Am Morgen gab es den Artikel über einen Spanier, der sich in Andratx ein Erdmännchen hält, das er aus einem Madrider Zoo gerettet hatte. Mallorca ist eben eine tierisch tolle Insel!