Es waren dramatische Momente, die TV-Auswanderer Steff Jerkel ("Goodbye Deutschland") am Mittwoch auf Mallorca erleben musste. Wie er auf seinem Instagram-Kanal berichtet, wurde er an einer Tankstelle auf der Insel von einem Messermann bedroht. "Ich war eben mit Josephine die Autoreifen aufpumpen. Da war einer vor uns. Ich hab mich schräg daneben gestellt. Dann kam plötzlich ein anderer Mann, der ebenfalls seine Reifen aufpumpen wollte. Er hat mich dann direkt angeschaut wie so ein Wahnsinniger, weil ich den Schlauch gegriffen habe", berichtet der 54-Jährige.

Steff habe dem Fremden ruhig und sachlich erklärt, dass er schon eine Weile warten würde und vor diesem an der Reihe sei. Doch für die friedliche Erklärung schien der Mann kein Verständnis zu haben: "Ich hab dann gesagt: 'Ich stand da vorher schon.' Er hat dann direkt gepöbelt und mich angebrüllt. Ich habe ihm dann gesagt, dass er das doch bitte vor meiner Tochter sein lassen solle." Während er mit dem Unbekannten sprache, sei die Situation aus dem Nichts eskaliert. Weiter berichtet Jerkel: "Daraufhin zog der Geisteskranke ein Messer und meinte, dass er mich dafür eigentlich abstechen müsste. Ich habe ihn instinktiv ruhig gestellt." Die Tankstellen-Mitarbeiterin habe dann sofort ihren Chef informiert. "Ich bin einfach weggegangen. Der Typ saß da und hat nichts mehr gesagt. Er hätte ja auch zustechen können. Also normal ist es nicht, dass so etwas passiert. Es ging ja nur um das Aufpumpen eines Reifens." Ob Jerkel Anzeige erstattet hat oder erstatten will, ist noch unklar. Auch wo genau die Tat stattfand, sagte der Auswanderer nicht.