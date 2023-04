Die durch das Reality-Format "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen deutschen Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens und ihre Franchise-Partner gehen getrennte Wege. Die TV-Stars sowie Matthias Bender und Damaris Rosa betrieben zusammen das in Arenal befindliche Fitness-Lokal "Iron Diner".

"Wir sind sehr traurig, dass dieses Kapitel zu Ende ist, aber es hat nicht sein sollen", hieß es auf dem Instagram-Account des Bodybuilder-Paars, das im Reigen der "Good-Bye-Deutschland"-Stars medial besonders auffällig ist. "Aber das Lokal bleibt nicht lange geschlossen. Lasst euch überraschen, es wird toll weitergehen und man wird uns dort weiterhin regelmäßig treffen!" Am Ostersonntag erst hatte das Restaurant seine Wiedereröffnung nach der Winterpause gefeiert.

Caro und Andreas Robens gelten neben Steff Jerkel und Peggy Jerofke als so etwas wie die Nachfolger des im November 2018 verstorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner. Ihre Instagram-Berichte erreichen ein sehr großes Publikum. Büchners in Cala Millor wohnhafte Witwe Daniela ist in den sozialen Netzwerken und auch in Print- wie Online-Medien und im Fernsehen ebenfalls sehr präsent.

Noch vor einigen Monaten hatten die Robens' eine Filiale des "Iron Diner" in Cala Millor eröffnet. Diese gaben sie jedoch recht schnell wieder auf, nachdem sich das Geschäft dort offenbar nicht gerechnet hatte. Ob sie das von vielen Deutschen besuchte "Iron Diner" in Arenal künftig allein betreiben werden oder mit neuen Franchise-Partnern, ist noch unklar.