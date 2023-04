Heinrich Gersmeier, auch bekannt als Schäfer Heinrich, bangt momenten auf seinem Hof in Völlinghausen bei Soest um seine Existenz. Denn im wahren Leben ist der Ballermann-Sänger, der seinen Fans bei seinen Auftritten im Lokal Oberbayern an der Playa de Palma mit Songs wie Ladykiller, Haus am Hühnerfrikasee und Ich hatte heute schon Sex einheizt, Landwirt.

Wie die Lippstadter Lokalzeitung "Der Patriot" berichtete, hat Schäfer Heinrich Schwierigkeiten, seine Tiere satt zu bekommen und würde sogar mit finanziellen Sorgen kämpfen. Wie das Blatt schreibt, weiß er langsam nicht mehr weiter, und es würde sogar infrage stehen, ob er seine Singerei auf Mallorca, die er eigentlich selbst subventionieren müsse, weiter betreiben kann. Gegenüber der Zeitung sagte er: "Unter dem Strich steht am Jahresende ein Minus in der Bilanz." Der Landwirt wurde 2008 durch seinen Auftritt in der RTL-Serie "Bauer sucht Frau" einem breiten Publikum bekannt. Doch konnte er damals in der Kuppelshow keine Liebe finden. Trotz seines Kinderwunsches und seiner Sehnsucht nach einer Beziehung konnte er auch jüngst – bis auf eine kurze Affäre mit einer Frau aus Leipzig – keine Herzensdame finden. Vor wenigen Tagen machte er seinem Frust mit einem Spruch auf Instagram Luft: "Millionen Frauen lieben mich, doch eine Frau, die habe nicht". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Oberbayern Mallorca (@oberbayern_mallorca) Auf seinem Hof umsorgt Gersmeier 340 Mutterschafe und 400 Lämmer. Neben Heu, Hafer und Gerste fressen seine Tiere auch gepresste Pallets aus Zuckerrüben. Gegenüber der Presse sagte er: "Die haben vor einem Jahr noch 5.000 Euro gekostet". Inzwischen sei der Preis für das Futter auf das Doppelte gestiegen. Auch der Verkauf von Schafswolle soll dem Hofbesitzer nur noch wenig Geld einbringen. "Ich kann froh sein, wenn einer die Wolle kostenlos mitnimmt und ich nur eine Kilometergeld-Pauschale zahlen muss", so Schäfer Heinrich.