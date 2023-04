Mallorca ist im Fira-Fieber. Auf der Social-Media-Plattform TikTok geht derzeit ein auf der Baleareninsel entstandenes Video viral. Darin zu sehen ist eine 86-jährige Mallorquinerin, die mit ihren zwei Urenkeln auf dem Jahrmarkt Fira del Ram in Palma unterwegs ist. Wohl zum ersten Mal wagt sich die Spanierin samt der beiden Jungs auf eine Wasserbahn.

Ihre Enkelin und Mutter der Kinder, die in dem Video zu sehen sind, Irene Riera (@_ireberi, auf TikTok), hat das Video in den sozialen Netzwerken verbreitet. Unter Geschrei, Gelächter und gelegentlichem Erschrecken begleitet die Großmutter ihre jungen Urenkel auf das Fahrgeschäft. Obwohl es ab und zu so aussieht, als würde sie herunterfallen, schlagen sich alle drei Fahrgäste tapfer und genießen diesen lustigen Moment der vier Generationen.

"Ich glaube nicht, dass sie mir jetzt ein Erbe hinterlässt", scherzt ihre Enkelin, während sie das Video aufnimmt. Wieder mit festem Boden unter den Füßen gibt die 86-Jährige dann zu, dass sie "noch nie in ihrem Leben so viel Spaß gehabt hat".

Auf TikTok hat Irene Riera noch weitere Videos mit ihrer Großmutter hochgeladen, die sie zum Beispiel beim Fußballspielen mit ihren Urenkeln zeigen. Irene Riera erklärt: "Sie hat einen jungen Geist und ist sehr glücklich darüber, dass das Video so viele Menschen erreicht hat."

Die Kirmes Fira del Ram in Palma findet jedes Jahr zwischen Februar und April statt. In diesem Jahr dauerte der besonders bei Familien beliebte Jahrmarkt bis zum 16. April. Die Fira fand bereits an verschiedenen Orten Palmas statt, unter anderem auch vor der Kathedrale, bis sie schließlich auf das Veranstaltungsgelände Son Fusteret gebracht wurde, wo sie auch heute noch stattfindet. Zahlreiche Fahrgeschäfte und Imbissbuden locken jährlich tausende Besucher an.