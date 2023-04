Eine Gruppe von Taxifahrern hat am Donnerstag im Ankunftsbereich des Airports Son Sant Joan auf Mallorca gegen "Piraten"-Fahrer demonstriert. Ihnen zufolge würden "Taxi"-Chauffeure ohne eine Lizenz zur Personenbeförderung das Image der Branche schädigen und den unlauteren Wettbewerb vorantreiben.

Im Gespräch mit der spanischsprachigen Schwesterzeitung "Ultima Hora" sagte Laura Moya, die Sprecherin der "Taxler", am Flughafen: "Wir sind eine Gruppe von Taxifahrern, die die Nase voll haben, von dem, was sich hier am Airport abspielt. Wir fordern von den Behörden, dass sie endlich etwas unternehmen." Konkret fordern die Taxifahrer, dass das Rathaus der Balearen-Hauptstadt und der Flughafenbetreiber Aena endlich Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergreifen. Ansonsten würden sich die Chauffeure dazu gezwungen sehen, größere Streiks auszurufen, wie es im vergangenen Jahr der Fall gewesen sei.

Moya wies ferner darauf hin, dass die sogenannten Piratentaxis unfaire Preise für ihre Dienstleistungen berechnen würden: "Manchmal verlangen sie, dass jeder einzelne Fahrgast für die Strecke vom Flughafen zur Playa de Palma zahlt. So können bei mehreren Personen im Wagen für die Fahrt schnell 90 Euro fällig werden, obwohl es normalerweise nur 20 Euro wären." In den vergangenen Jahren gab es vermehrt Diskussionen um Taxi-Firmen, die gänzlich ohne Lizenz arbeiten. Immer wieder gab es dadurch Proteste und Streiks der Taxifahrer, die forderten, dass mehr gegen die steigende Zahl der illegalen Konkurrenz getan werde.